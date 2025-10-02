オリコンは10月1日、「オリコン顧客満足度 投資関連ランキング」9選を発表した。○オリコン顧客満足度調査「投資関連」ランキング10月4日は「証券投資の日」。「とう(10)し(4)」と読む語呂合わせから、日本証券業協会によって1996年に制定された。そこで今回、オリコン顧客満足度調査の投資関連ランキングの中から、「ネット証券」「iDeCo 証券会社」「FX」「暗号資産取引所 現物取引」「暗号資産取引所 証拠金取引」「ロボアドバ