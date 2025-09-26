「1番・指名打者」で出場し4回に54号を放った【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）“勲章”はさらに強く輝く。ドジャース・大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で自己最多タイの54号2ランを放った。この一発は1番打者としては節目となる50号となった。4回1死三塁、2番手クリスマットから右中間フェンスを越える2ラン。低めのチェンジアップに泳がされながらも“片手