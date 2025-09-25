スネルは笑顔で称賛「めちゃくちゃ興奮した。チーム全員があれを見てワクワクしたと思う」【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間25日・フェニックス）総崩れのドジャース救援陣に光が差した。ドジャースの佐々木朗希投手は24日（日本時間25日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦でメジャー初救援。最速99.8マイル（約160.6キロ）で1回無安打無失点、2奪三振の好投。「緊張している余裕がなかった」と振り返った投球は、チー