「Plus Ultra（プラス・ウルトラ）〜鎌スタ限界突破〜」がテーマ日本ハムは25日、2軍本拠地・鎌ケ谷スタジアムで開催されるイースタン・リーグ、ヤクルト戦（27日、28日）で「鎌スタ☆最終シリーズ」を実施すると発表した。学生インターンが全面プロデュースを手がけ、「Plus Ultra（プラス・ウルトラ）〜鎌スタ限界突破〜」をテーマに、今季最後の2試合を盛り上げる。イベントは選手たちへのメッセージボードや、思いを伝える