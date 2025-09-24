大谷は6回無失点8K、2勝目の権利を持って降板も…【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間24日・フェニックス）ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦で今季14度目の先発登板。復帰後最長となる6回を投げて8奪三振5安打無失点でマウンドを降りた。しかし、降板直後の7回にブルペンが3失点。4点リードが一転して1点差となり、「あーあ……」「ドジャースは相変わらずやなぁ」と悲鳴が