ベテランプレーヤーの矜持〜彼らが「現役」にこだわるワケ（2025年版）第７回：鈴木大輔（ジェフユナイテッド千葉）／前編2008年にアルビレックス新潟で始まったプロキャリアは、今年で18年目を迎えた。所属したチームは現在のジェフユナイテッド千葉で５クラブ目。昨年６月に左アキレス腱断裂という大ケガを負って長期離脱を強いられた際には「引退もよぎった」というが、戦列に戻った今は再びその胸に自信を宿し、変わらないキ