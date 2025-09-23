先発の孫が2回3失点KO…宮西が史上4人目の900試合登板達成も■楽天 7ー0 日本ハム（23日・エスコンフィールド）日本ハムは23日、エスコンフィールドで行われた楽天戦に0-7で敗れ、痛恨の2連敗を喫した。本拠地最終戦を白星で飾れず、新庄剛志監督も険しい表情を浮かべた。先発を託した“台湾の至宝”20歳の孫易磊投手がつかまった。初回1死二塁から黒川にチェンジアップを右翼後方のブルペンに運ばれ2点の先制を許すと、2回に