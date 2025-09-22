「Rakuten Girls」禹洙漢さんは韓国メンバーの1人日本のファンからも熱視線が向けられる台湾プロ野球6球団のチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施した。今回紹介するのは、背番号25・禹洙漢（ウ・スハン）さん。韓国出身の11月9日生まれ、166センチ。趣