¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥º¡¼¥ë¥ì¡¼¥ó¡Ù¤ÎYostar¤¬Â£¤ë¡¢¿·ºî¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óRPG¡Ø¥¹¥Æ¥é¥½¥é¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü19Æü¤è¤êApp Store¤Ç¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÍ¥¤·¤¤²Î¤ÈÈþÎï¥¢¥Ë¥á¤ÇÌ¥¤»¤ë¡Ø¥¹¥Æ¥é¥½¥é¡Ù¥¢¥Ë¥áPVËÜºî¤ÎÉñÂæ¤ÏÆæ¤Î·úÃÛÊª¡ÈÀ±¥ÎÅã¡É¤¬Â¿¤¯¤½¤Ó¤¨¤ëÃÏ¡Ö¥Î¥ô¥¡ÂçÎ¦¡×¡£Ä¹¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖËâ²¦¡Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿»þ¤Ëµ­²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥³¥Ï¥¯¡¢¥»¥¤¥Ê¡¢¥¢¥ä¥á¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë