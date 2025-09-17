元韓国代表のパク・チソン氏が、J1で首位に立つ古巣の京都サンガF.C.についてコメントした。パク氏は14日と15日に韓国・ソウルで行われたサッカー界の世界的レジェンドプレーヤーが集った「2025 ICONS MATCH」に出場。韓国国内で提供される人気サッカーゲームと、現実のサッカー体験との垣根を取り払うことを目的に開催されたイベントで、錚々たるメンバーが集結した。レジェンドマッチ出場選手は以下の通り。FC SPEAR監督ア