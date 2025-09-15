やっぱり「自分が悪い」とは全く思っていない義母・聡子【漫画】本編を読む天候が不順な三連休はお家でのんびり漫画三昧！本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介する。SNSやブログ「横山家のマンガ。」で『戦国コミケ』や『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し続ける漫画家、横山了一さん（@yokoyama_bancho）。今回は、人気漫画『どちらかの家庭が崩壊する漫画』について、作者の横山さんに制作秘話