毒義母→「人間、歳を重ねるとふてぶてしくなる」…義母の狂気と、ヤンキー友人の正義…家庭崩壊を描く漫画がリアルすぎる【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
天候が不順な三連休はお家でのんびり漫画三昧！本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介する。
SNSやブログ「横山家のマンガ。」で『戦国コミケ』や『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し続ける漫画家、横山了一さん（@yokoyama_bancho）。今回は、人気漫画『どちらかの家庭が崩壊する漫画』について、作者の横山さんに制作秘話を聞いた。
エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、一人娘・リエの薬師寺家は、一見幸せなセレブ家庭に見えるが、シュウの浮気疑惑や義母との同居問題に耐えきれず、ユイは家を出る。義母・聡子はユイを連れ戻すべく、彼女の居所と思われる「毒山(ぶすやま)家」へ向かい、そこでユイの友人・マリンと対峙。母・聡子の狂気がエスカレートしていく展開が、ますます読者の目を離せない！
■「人間、歳を重ねるとふてぶてしくなる」作者が語るキャラクターの深層
話が進むにつれ存在感を増すユイの友人・マリンについて、横山さんは「僕の作品によく出てくる、きっぷのいいヤンキー女性キャラの集大成のような感じです。このタイプの子は、だいたい読者人気が高くなりますね」と語る。
見どころの1つであるマリンと聡子の対決シーンについては、「ヤンキー相手にもまったく物怖じしない、聡子の狂気じみた一面を見せたいなと思いました。人間、歳を重ねるとこんなにふてぶてしくなるんだなと…」と、描写の意図を明かした。
ゴンについても、見た目はいかついがかわいらしい、というヤンキーキャラに近いイメージで描いたという。「作品ごとに微妙に違うんですけどね。序盤はあまりにクズ夫に描きすぎたな…とちょっと反省しています」と、キャラクター造形へのこだわりと自己評価を述べた。
徐々に崩壊していく薬師寺家。シュウと聡子はユイを取り戻せるのか。あなたがひいきする家庭はどっち？
