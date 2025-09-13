「ジャイアンツ５−１ドジャース」（１２日、サンフランシスコ）ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、７回１安打１失点の快投。３戦連続２桁奪三振となる１０Ｋをマークし、打者２０人連続アウトの無双投球を見せた。先頭のラモスを高めのフォーシームで空振り三振に斬った山本。しかしデバースを四球で歩かせてしまうと、続くアダメスに左中間を真っ二つに破られる二塁打を浴び、パヘズが打球処理を誤ったこと