フィリーズのターナーが負傷交代【MLB】マーリンズ 5ー4 フィリーズ（日本時間8日・マイアミ）フィリーズのトレイ・ターナー内野手が7日（日本時間8日）、敵地マーリンズ戦での7回に走塁の際に負傷し交代となった。右ハムストリングを痛め、8日（同9日）にMRI検査をする予定。現在首位打者と好調なだけに、ファンも心配している。「1番・遊撃」で出場したターナーは7回の第4打席、遊撃へのゴロを打って一塁を駆け抜けた際に負傷