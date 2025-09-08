初回に降雨中断侍ジャパンU-18日本代表は8日、沖縄セルラースタジアム那覇で行われた「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」で南アフリカと対戦。初回の日本の攻撃中の降雨中断で、異例の光景が広がった。後攻の日本の初回攻撃中に降雨中断となり、グラウンドには一時シートが敷かれた。その後、雨がやみ、シート撤収の際には球場スタッフだけでなく小倉監督やコーチ陣も“総出”でお手伝い。場内アナウ