オリオールズとのカード最終戦【MLB】オリオールズ ー ドジャース（日本時間8日・ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地でのオリオールズ戦前に“即席サイン会”を実施した。キャッチボールを終えた後、三塁ファウルグラウンドでペンを走らせた。大谷は試合前に左翼付近でキャッチボールを実施。その後はフェンスへ駆け寄り、20秒ほど子どもたちが差し出すボールにサイン。敵地でも「ショウヘイ！