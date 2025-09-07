女性たちが笑顔で手にしているのは、鶏もも肉ではない。実は、東京・八王子市内で農作物を荒らしていたイノシシのもも肉とすね肉なのだという。この二人、一体何者なのか……。＊＊＊【写真を見る】女性2名が汗だくでイノシシを解体普段は都心勤めだという汗だくでイノシシの皮を剥ぎ……実は、二人は猟師ではない。杉並区に住み、都心で働く勤め人だ。この日、動物の解体を初体験。ベテランスタッフの指導の下、慣れない