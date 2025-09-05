気になる女子になかなか想いを伝えられない男子でも、女子のちょっとした一言で勇気が出ることがあるようです。では、どんなセリフが男子の心を奮い立たせるのでしょう。今回は『スゴレン』男性読者への調査を元に「思わず告白したくなる、片想い相手からの『ドキッとする言葉』９パターン」を紹介します。【１】うるんだ瞳で「もう少し…一緒にいたいな」「うわっ。可愛過ぎっ」（１０代男性）と、男子のテンションが一気に上がり