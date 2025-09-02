札幌・手稲警察署は2025年9月1日、札幌市手稲区に住む80代の女性が100万円をだまし取られるSNS型ロマンス詐欺の被害にあったと発表しました。女性は2025年7月中旬ごろ、SNSで宇宙飛行士を名乗る男と知り合いました。やりとりを重ねていくうちに、宇宙飛行士を名乗る男から「いま、宇宙船で宇宙に来ているが、攻撃を受けており酸素が足りない」などと言われたということです。その話を信じた女性は、男から酸素の購入名目で電子マネ