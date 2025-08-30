記事のポイント KATSEYEを起用したデニムキャンペーンが話題を呼び、わずか3日で2000万回再生を突破した。 オールドネイビーとギャップの売上は堅調で、デニムの好調がブランド成長の原動力になっている。 一方でアスレタは苦戦が続き、4ブランドを抱えるギャップは依然として再成長への課題を抱えている。 ギャップ（Gap） は、自社ブランドの成長を持続させるための「プレイブック」を固めつつあるようだ。CEOリチャード・ディク