自民党の高市早苗議員が２９日、Ｘを更新。歌手の堀ちえみを誹謗中傷していた女性について、有罪判決が言い渡されたことに「安堵しています」とつぶやいた。高市氏は「堀ちえみさんと御家族から相談を受けていた件がありましたが、今日で一定の結果が出て安堵しています」と投稿。堀は舌がんを公表し、舌の一部を切除するなど闘病を続け、それをブログにアップしていたが、それに対して長期間に渡り誹謗中傷を続けた女性がつい