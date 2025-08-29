日本全国で、クマによる被害が2025年も頻発している。環境省のデータでは、2025年の4月から7月までのクマによる被害者数は55人。そのうち、死亡者は3人となっている。「過去最悪といわれた2023年の同時期は、56人の被害者のうち、死亡者はひとりでした。このペースだと、記録更新は間違いない状況です。とくに、すでに起きた3件の死亡事故はまさに“惨劇”です。7月4日、岩手県北上市の住宅で81歳の女性が死亡。食料を狙って家