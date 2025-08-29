株式会社エーアイは2025年8月28日（木）、同社の声認証システム「vGate Authentication」が、株式会社MIXIが2025年7月25日（金）に販売開始した会話AIロボット「Romi（Lacatan モデル）」へ採用されたことを発表した。 ●新モデルの特徴と声認証システムの役割「Romi（Lacatan モデル）」は、2020年6月に発売された会話AIロボット「Romi」の新モデルである。"ペットのように癒やし、家族のように理解してくれる"存在を目指し