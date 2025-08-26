自身の捕手歴代最多HR記録を更新する50号【MLB】マリナーズ ー パドレス（日本時間26日・シアトル）マリナーズのカル・ローリー捕手が25日（日本時間26日）、本拠地のパドレス戦に「2番・指名打者」で出場し、第1打席で50号を放った。前日のアスレチックス戦で2打席連続の48号、49号を放っており、2試合連続の一発で大台に到達した。初回1死で迎えた打席、相手先発シアーズの8球目のストレートを捉えると打球は左中間スタンド