休日に車で外出する人は多いのではないでしょうか。複数の車線がある高速道路では、一番右側の車線が「追い越し車線」、左側の車線が「走行車線」となっています。中には、追い越し車線を走行し続ける人もいるようで、SNS上では「追い越し車線を走り続けるドライバーが多すぎる」「追い越し車線を走り続ける車が多すぎて邪魔すぎる」「追い越し車線を走り続けちゃダメって知らない人が多い」などの声が上がっています。実際に