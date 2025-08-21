ウクライナのゼレンスキー大統領がロシアとの協議の条件に関して柔軟な対応を示唆した/Mandel Ngan/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアのプーチン大統領との会談前に停戦を実現させるという自身の要求について、「ある程度の妥協」をする用意があると述べた。ただしウクライナの安全の保証が何らかの形で成立するならという条件を付けた。ゼレンスキー氏が上記の言葉を口にする一方、ロシア政府