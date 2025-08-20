奈良市議会議員に初当選した元迷惑系YouTuberのへずまりゅう氏が2025年8月20日にXを更新し、議会で「へずまりゅう」を通名とする許可が下りたと報告した。「『へずまりゅう』と本気で向き合います」へずま氏は「【ご報告】通名の許可が下りました」とし、シャツにネクタイを締め、笑顔でガッツポーズを決めた自身の写真を公開した。背後には「17 へずまりゅう」と書かれた氏名標が写り込んでいる。実際、奈良市の公式サイトに掲載