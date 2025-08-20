歌い手やアーティストとして活躍したluzさんが2025年8月19日、急逝した。所属する株式会社ESPERANZAはluzさんの死去を伝え「あまりに突然の出来事に、関係者一同、深い悲しみに暮れております」と悼んだ。葬儀については遺族の意向により、近親者のみで執り行う予定としている。