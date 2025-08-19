７月の全国高校総体の男子１００メートル（追い風１・７メートル）で日本歴代５位に並ぶ１０秒００で優勝した石川・星稜高２年の清水空跳（そらと、１６）が１９日、石川・金沢市内で練習を公開した。高校総体では、Ｕ１８（１８歳未満）の世界最高（１０秒０６）も上回り、２０１３年に桐生祥秀がマークした１０秒０１の高校記録も更新。東京世界陸上の参加標準記録（１０秒００）にも到達し、時の人となった。東京世界陸上（