Image: NASA 月でも安定した電力供給を！人類は月面に拠点を築き、サステナブルな生活を送ることを夢見てきました。いまその実現に向け、NASAは2030年までに原子炉を設置すべく、本格的に動き出しています。月面での電力供給課題これまでも宇宙空間での太陽光発電には、多くの可能性が託されてきました。月面での基地建造や運営にも、ソーラーパネルを設置して、そこから生み出される電力の