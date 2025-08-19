旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。「가능한 한 빨리（カヌンハン ハン パルリ）」の意味は？「가능한 한 빨리（カヌンハン ハン パルリ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、急いでいるときに使う言葉です。「가능한 한 빨리（カヌンハン ハ