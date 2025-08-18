「元スパイと不動産王では役者が違いすぎた。トランプさんはマインドコントロール状態」――朝日新聞の元ワシントン特派員でキャノングローバル研究所の峯村健司上席研究員はそう分析した。2025年8月18日放送の「サン！シャイン」（フジテレビ系）は、15日に行われたトランプ大統領とプーチン大統領の米露トップ会談の舞台裏を解説した。記者会見はプーチン氏の「勝利」独演会コメンテーターとして出演した峯村氏は、「プーチンさ