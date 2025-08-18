「全国高校野球選手権・３回戦、沖縄尚学５−３仙台育英」（１７日、甲子園球場）見ている者の魂を揺さぶられるようなゲームだった。２点を追う延長十一回２死三塁、打席に入った仙台育英のエース・吉川陽大投手の目には涙がにじんでいた。カウントが進むに連れてあふれていく感情。それでも懸命にバットを振った。カウント１−２と追い込まれても必死にバットを出した。打球はファウルとなり、５球目は冷静に見極めた。目に