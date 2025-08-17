ウクライナのゼレンスキー大統領は16日、ロシアとの首脳会談を終えたアメリカのトランプ大統領と電話会談を行いました。ゼレンスキー氏は、18日にワシントンでトランプ氏と会談すると明らかにしました。トランプ大統領とロシアのプーチン大統領は15日、首脳会談を行いましたが、焦点だったウクライナでの停戦に向けた合意には至りませんでした。ゼレンスキー大統領は16日、SNSで、トランプ大統領と1時間以上にわたり電話会談を行っ