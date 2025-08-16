JR東日本クロスステーションウォータービジネスカンパニーは、毎年好評を博している「福島あかつき もも」を継続展開している。今年は、ペットボトル（PET）商品の発売見送りを余儀なくされたが、商品部販売ユニットの阿久澤氏が旗振り役となりPET商品の代替として缶飲料（160g缶）での発売に漕ぎつけた。同商品は、福島県産のブランド桃「あかつき」のみを使用したストレート果汁100％。「飲料に地域の思いをのせることが