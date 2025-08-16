お盆をふるさとや行楽地で過ごした人たちによるUターンラッシュで、県内を出発する交通機関は午前中から混雑しています。 このうちJR大分駅では午前中からスーツケースなどの大きな荷物を持った人の姿が目立ちました。駅の構内ではホームに向かう人に手を振るなど別れを惜しむ光景も見られました。JR九州によりますと、日豊線上りの博多行き特急ソニックは、大分を出発する便のうち午後5時までの指定席は