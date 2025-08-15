石破政権の「終わり」が見え始めている。両院議員総会を経て、総裁選の前倒しが現実味を帯びる中で、「石破おろし」を主導したのは、麻生派以外は解散したはずの「派閥」を担った面々だった。なぜ「派閥」は亡霊のごとく姿を見せているのか、“派閥なき”自民党は衆参過半数を取り戻し、再び復活できるのか。法政大学の河野有理教授（日本政治思想史）に聞いた。【写真を見る】両院議員総会で疲れが増幅の石破首相自民党の総裁