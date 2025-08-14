東京・歌舞伎町で14日午前、男性2人が突然、面識がないとみられる10人ほどの集団に襲われ、顔などにけがをしました。14日午前10時過ぎ、新宿区歌舞伎町のトー横エリアで、21歳と18歳の男性2人がいきなり10人ほどの集団に顔のあたりを殴られました。2人は口の中を切るなどのけがをして病院に搬送されました。2人は襲ってきた集団について「面識はない」などと話しているということです。この集団は現場から逃走していて、警視庁が行