１６年ぶりの来韓公演を控えたイギリスのロックバンド、オアシス（Ｏａｓｉｓ）が旭日旗を連想させる画像を公開した。オアシスは８月８日、公式インスタグラムアカウントに「『ＭｏｒｎｉｎｇＧｌｏｒｙ』の新しいビジュアルをチェックせよ」という文章とともに短い動画を投稿した。これは１０月にリリースされる『（Ｗｈａｔ’ｓＴｈｅＳｔｏｒｙ）ＭｏｒｎｉｎｇＧｌｏｒｙ？』３０周年記念アルバムの予告をするものだ