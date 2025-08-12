仕事や勉強で疲れたときや気分転換を図りたいときに、砂糖入りの缶コーヒーやチョコレートなどの甘い飲食物を摂取する人は多いと思います。甘いものを食べることでリラックス効果が得られ、ストレスが軽減するといわれていますが、中には甘い飲食物の摂取後に眠くなる人がいるようです。SNS上では「甘い物を食べるとなぜか眠くなる」「甘い物を食べるとすぐに眠くなる。困る」「眠い。糖質多く取ったから！？ 糖質怖い」「チョコ