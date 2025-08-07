「猫ドアの仕組みをなかなか理解してくれずドアの向こうで開けて〜と言っているねこ」【写真】ドアの扉を開けたままにしてみたら…こんなポストをされたのは昼休みのねこ（@roro_cat）さん。投稿されたのは、猫専用ドアの扉の向こうで「開けて〜」と目で訴えている猫ちゃんの姿。「かわいすぎてドア開けちゃう」「ドアの意味とは（笑）」「開けてほしい顔が完璧すぎる」「うちの猫もドアあるのに鳴いて呼びます」投稿には、共感の