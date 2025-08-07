もしかして......お化け？と思うような背筋が凍るような体験は誰しもしたくはないですよね。王道ともいえるホラーな状況下に陥ったイラストレーターゆう｜ノープロブレムキャットさんの実体験を描いた漫画『本当にあった怖いはずの話』が人気を集めています。【漫画】『本当にあった怖いはずの話』（全編を読む）ストーリーはゆうさん夫婦が温泉旅行に行ったところから始まります。昼間に観光を楽しんだゆうさんたちはカーナビをセ