TV¤Ç¤âÏÃÂê¢ª¡Ö¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­°ÅÌÛ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¥É¥ê¥ó¥¯ÃíÊ¸¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ð¤µ¤ó(@irk_hrk)¤ÎÁÏºîÌ¡²è¡Ø¿å¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬À¤´Ö¤Ë¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¢£¡ÖÌµÎÁ¤Î¿å¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ËÆ±¹Ô¼Ô¤¬´¶¤¸¤¿ÃÑ¤È¸ÍÏÇ¤¤¿å¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹(1)¿å¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹(2)¿å¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹(3)¥ì¥¹