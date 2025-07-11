お茶の間でお馴染みの森永卓郎さんが、がん闘病を告白したのは、2023年末のこと。以降も亡くなる日まで働き続けた夫を支えたのが妻の弘子さんだ。2人の出会いから最期の日々までを90分にわたって語り尽くした。【画像】体重89キロ→69キロに激ヤセ…闘病中の森永さん（弘子さん提供）闘病中の森永さん（弘子さん提供）妻が語る森永卓郎さんの最期「本人は、死ぬ気なんて全くなかったと思います。最後の瞬間まで、その考えは変わ