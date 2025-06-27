女優にタイプはあまたあれど、いつの世も抜群の人気を誇るのは清純派だろう。近年はもっぱら永野芽郁（25）が界隈をリードしていたかに見えたが、例の不倫疑惑で戦線離脱。現在、最後のとりでと目されているのが芳根京子（28）だという。＊＊＊【写真を見る】こんな色っぽい一面が…！“清純派”芳根京子の「肌見せ」ショット1万円超えチケットがほぼ完売彼女は4月期のドラマ「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ系）