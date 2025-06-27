元AKB48で俳優の前田敦子さん（33）が2025年6月22日、自身のインスタグラムを更新。昭和を代表する映画俳優・若尾文子さんの出演作品を取り上げた「若尾文子映画祭」のイベント参加を報告し、抜群のスタイルが際立つブラックコーデを披露した。「この世で1番大好きな若尾文子さんの映画祭に」前田さんは、「この世で1番大好きな若尾文子さんの映画祭にお邪魔しました」と報告し、この日のコーディネートのショットなどを投稿。「本