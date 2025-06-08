浙江省の寧波舟山港・穿山港区から、「中欧快航」の初航海に出発する「嘉華寧波」号。中国と欧州を直航で結ぶ新たな貨物航路となった。（２０２４年１２月３０日撮影、舟山＝新華社記者／江漢）【新華社北京6月8日】サツマイモは四方につるを伸ばして日光や養分を集めるが、実際に実を結ぶのは根元の塊茎（かいけい）だ。つるが広がる目的は塊茎をより大きくすることにある――。中国で最近、開放型の経済発展モデルサツマイモ