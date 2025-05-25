Large figure1 gallery2乗りものニュース

ANA便で「スゴイ機内食」を発見 ヴィーガンカレーを食べてみた

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 肉食をする人が食べてもビックリするほどおいしい、ANAの「カレー」を紹介
  • 「果実とスパイス香るヴィーガンカレー」と銘打たれたメニューだという
  • 動物性食材、化学調味料、保存料、精製糖、小麦粉を一切使用していないそう
記事を読む

おすすめ記事

  • 種を取らずに作るピーマンの肉詰めとは？
    種を取らずに作るピーマンの肉詰めが話題　どんどん肉を詰めていく！栄養もバッチリ 2025年5月18日 14時0分
  • 豚肉とミズナの辛子あえ
    さっぱり食べられる「豚ロース」のおかずレシピ。肉も野菜もたっぷりおいしく楽しめる 2025年5月23日 12時0分
  • 黄金コンビ【アスパラ×豚肉】の炒め物・肉巻きレシピ8選〜手軽にパワーチャージが叶う！
    黄金コンビ【アスパラ×豚肉】の炒め物・肉巻きレシピ8選〜手軽にパワーチャージが叶う！ 2025年5月20日 7時0分
  • 少ないお肉とお豆腐1丁で大満足！「いり豆腐」は、冷蔵庫の残り野菜も一掃できるお助けレシピ
    少ないお肉とお豆腐1丁で大満足！「いり豆腐」は、冷蔵庫の残り野菜も一掃できるお助けレシピ 2025年5月19日 8時0分
  • レストラン ペリニィヨンのデザートワゴン付きフレンチコースを編集部がレポート。ピンク色の空間で、和牛頬肉の煮込みに舌鼓
    レストラン ペリニィヨンのデザートワゴン付きフレンチコースを編集部がレポート。ピンク色の空間で、和牛頬肉の煮込みに舌鼓 2025年5月21日 0時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. まりや姉 二重交際&2億円詐欺か
    2. 2. 永野とお泊りか 俳優投稿が波紋
    3. 3. RYOKIが活動休止を発表 独立へ
    4. 4. 斉藤被告の店「激怒」と緊急警告
    5. 5. 備蓄米が届かない…本当の理由
    6. 6. ほぼ避妊具の話 衝撃の集団面接
    7. 7. 小泉農相 近所の店員が重大証言?
    8. 8. がっかりした春ドラマ 1位は?
    9. 9. 織田裕二の衝撃一言に静まる会場
    10. 10. 不倫報道の永野芽郁 厳しい今後
    1. 11. 浜田雅功 地上波復帰で持病告白
    2. 12. 明石さん B’zは松本さんが全て
    3. 13. 一番安いトヨタの乗用車が凄い
    4. 14. 英語ペラペラ 福本莉子に脚光
    5. 15. 篠田 朝の番組出演に違和感殺到
    6. 16. グッズが大量売れ残り 店長解雇
    7. 17. 悔しい…90秒でレクサス盗まれる
    8. 18. 田中みな実 一人称指摘され悲鳴
    9. 19. 夫婦死亡 女児は死後1人で生活か
    10. 20. 平野紫耀 絶対タブーの過去解禁
    1. 1. 備蓄米が届かない…本当の理由
    2. 2. 小泉農相 近所の店員が重大証言?
    3. 3. 織田裕二の衝撃一言に静まる会場
    4. 4. 悔しい…90秒でレクサス盗まれる
    5. 5. ホテルに不倫客が増える曜日は
    6. 6. 夫婦死亡 女児は死後1人で生活か
    7. 7. 神奈川県発祥のドーナツ店が登場
    8. 8. 入学式で忘れ物 SNSが繋いだ奇跡
    9. 9. 万博へ無料招待「2度と嫌」の声
    10. 10. 眞子さん 第1子出産直前の準備
    1. 11. レーサム元会長逮捕 裏に性被害
    2. 12. 16歳逮捕 父の女性関係に悩みか
    3. 13. 飲食店で青い液体飲むように強要
    4. 14. 玉木氏「コメ5キロ2千円」に懸念
    5. 15. 経済大打撃 札幌開業延期の波紋
    6. 16. 給食 階段で1か月半運び上げ
    7. 17. 都の水道料金無償化 橋下氏苦言
    8. 18. ANA便で「スゴイ機内食」を発見
    9. 19. 中3で生活保護世帯→国立大へ
    10. 20. 北で重大事故 正恩氏「許せぬ」
    1. 1. 万博でユスリカ大量 3年前の警告
    2. 2. 「コメ買ったことない」発言謝罪
    3. 3. マイナカード運用 医師ら反対も
    4. 4. なぜ減税に反対? 堀江氏が一言
    5. 5. 山尾氏ら公認に国民やTV局落胆か
    6. 6. マック ちいかわの早期販売終了
    7. 7. 20年続けた白髪染め やめた結果
    8. 8. 三原じゅん子氏 学歴非難に反論
    9. 9. 「2つの大難題」が進次郎氏に?
    10. 10. 玉木氏の不倫を贈り物呼び 波紋
    1. 11. タワマン孤独死→衝撃事実が発覚
    2. 12. 米の価格下落 小泉氏にコメ殺到
    3. 13. ムダ毛に視線 第一印象に影響?
    4. 14. 「財務省解体デモ」堀江氏が一喝
    5. 15. 「しれっと値上げ」国民大激怒か
    6. 16. 文書を処分したか？の問いを完全スルー…財務省の答弁で透けて見えた「やはり文書はある」（相澤冬樹／ジャーナリスト）
    7. 17. 小泉農相「備蓄米を入れて、この異常な高騰を何とか抑え込みたい」…札幌で講演
    8. 18. 配信者を殺害か 男は高額課金者?
    9. 19. 闇バイト許さない「攻める防犯」
    10. 20. 退職代行はとにかく大迷惑 嘆き
    1. 1. 露で中国人観光客増 問題も?
    2. 2. 北で重大事故 正恩氏「許せぬ」
    3. 3. 格安航空会社 立席導入の可能性
    4. 4. バイクを追いかけて飛ぶハト話題
    5. 5. 北朝鮮で横行「偽造トンピョ」
    6. 6. 潜水艇の「破裂音」新たな動画に
    7. 7. 韓国企業 中国市場から撤退か
    8. 8. 船2隻難破 少数民族427人死亡か
    9. 9. キーウ攻撃 捕虜交換後の波紋
    10. 10. 韓国女性グループ SNSで物議醸す
    1. 11. 仏カンヌで大規模停電 放火か
    2. 12. 台湾 電力不足が懸念される訳
    3. 13. 韓国が握る交渉カードの実像
    4. 14. 持続可能な食生活 1週間の肉量
    5. 15. 上海の老舗ジュエリーブランド、「聖闘士星矢」の純金フィギュアを販売―中国
    6. 16. 上海 世界6位の科学能力ランク
    7. 17. 北朝鮮駆逐艦の進水大失態
    8. 18. マスク氏 政治献金を縮小へ
    9. 19. トランプ氏が軍で禁止したこと
    10. 20. 台湾漁船を拿捕 中国側が抗議
    1. 1. モームリに業界1位奪われた理由
    2. 2. 資産1億円達成の68歳 心は空っぽ
    3. 3. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
    4. 4. 年金機構からの赤い封筒で修羅場
    5. 5. 店荒らす半額ハンターの酷い実態
    6. 6. 3DSの中古価格が爆上がりの理由
    7. 7. 鉄道ない「東京都心の一等地」
    8. 8. 大リストラの日産 居座りに仰天
    9. 9. 天下一品「大量閉店」の栄枯盛衰
    10. 10. 新卒社員の犠牲に...45歳が憤慨
    1. 11. コストコ想定以上の来客で弊害も
    2. 12. 仕事できず? 元大企業部長の悲劇
    3. 13. 「裏切られた」定年会社員の叫び
    4. 14. マツダ地獄から脱却→マツダ天国
    5. 15. 小泉農相 コメ生産縮小に意欲
    6. 16. 「3〜5月は残業NG」の落とし穴
    7. 17. 年金繰り下げ受給「猛烈に後悔」
    8. 18. パワハラ避ける上手な「叱り方」
    9. 19. 「カローラ クロス」を一部改良
    10. 20. ボーナスの給与化 得するのは誰?
    1. 1. LINEのセキュリティ 落とし穴5選
    2. 2. 米大混乱「サタン」8月に公開へ
    3. 3. アベンジャーズ爆誕 注目の人物
    4. 4. 充電器もワイヤレスイヤホンも。Ankerの人気アイテムが最大30%OFFに【Amazon スマイルSALE】
    5. 5. 総務省 楽天モバイルに行政指導
    6. 6. バックパックが最大半額に。通勤通学に最適な収納力や機能性が魅力【Amazon】
    7. 7. Google Beam体験記：3Dの通話相手、よくも悪くも驚きはない
    8. 8. 「Galaxy A25 5G」が上位！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/5/23
    9. 9. iPadやApple Pencilが最大23%OFF
    10. 10. オゾン除菌でニオイも撃退！ 靴にも使える2in1 衣類乾燥機「Fresh Dry」を使ってみた
    1. 11. SNSで話題のせいろ 即購入で驚き
    2. 12. 手放せない 頭皮用クレンジング
    3. 13. 「REDMAGIC10 Air」レビュー
    4. 14. アメリカ連邦裁判所いわく「トランプ大統領がTwitterユーザーをブロックするのは違法」。憲法修正第1条に抵触
    5. 15. Core i9-13900KSを試す - 史上最速CPUの実力検証、性能を出し切るハードルは高い
    6. 16. GmailにAIで返信を生成する「パーソナライズドスマート返信機能」や「Geminiで受信ボックスを片付ける機能」追加へ
    7. 17. 短編映画祭「SSFF＆ASIA」、新設のホラー＆サスペンス部門ノミネート作品をオンラインで上映　“最震賞”発表イベントも［ホラー通信］
    8. 18. ニューバランスが最大57%OFFに
    9. 19. 【Numbers to know】DIGIDAY編（5/15〜5/21）： Google 検索、15億人が「AI Overviews」を活用　ほか
    10. 20. Amazon Appleや日用品がセールに
    1. 1. 亀田家の父・史郎氏が控室で怒声
    2. 2. 紳助氏 リングにサプライズ登場
    3. 3. 田中将 バットへし折りよどめき
    4. 4. レアル次期監督 久保建英の評価
    5. 5. モータースポーツジャーナリストの小倉茂徳さんが６２歳で死去　自宅で心臓突然死
    6. 6. 中日・井上監督 退場の可能性も
    7. 7. 大谷は遊びを断る 誘ってもムダ
    8. 8. モドリッチ後継に世界的司令塔か
    9. 9. 藤川監督 最終回の判定に怒り
    10. 10. 久保のレアル復帰「ありえない」
    1. 11. 元横綱・白鵬「退職情報」に懸念
    2. 12. 日本代表メンバー変更に海外驚き
    3. 13. 大リストラの日産 居座りに仰天
    4. 14. 71億円男が絶望の打率.180 自虐
    5. 15. 亀田和毅が敗北 3階級制覇に失敗
    6. 16. 判定直後に意識失い...救急搬送
    7. 17. F1角田らに激怒「信じられない」
    8. 18. 巨人育成「未完の大器」に待望論
    9. 19. 大谷 104年ぶり記録誕生させる?
    10. 20. 英代表戦士が絶賛した日本人MF
    1. 1. まりや姉 二重交際&2億円詐欺か
    2. 2. 永野とお泊りか 俳優投稿が波紋
    3. 3. RYOKIが活動休止を発表 独立へ
    4. 4. 斉藤被告の店「激怒」と緊急警告
    5. 5. がっかりした春ドラマ 1位は?
    6. 6. 明石さん B’zは松本さんが全て
    7. 7. 不倫報道の永野芽郁 厳しい今後
    8. 8. 浜田雅功 地上波復帰で持病告白
    9. 9. 英語ペラペラ 福本莉子に脚光
    10. 10. 篠田 朝の番組出演に違和感殺到
    1. 11. 平野紫耀 絶対タブーの過去解禁
    2. 12. 田中みな実 一人称指摘され悲鳴
    3. 13. 電話のストレス 又吉に共感続出
    4. 14. 高評価 元AKBダントツの勝ち組か
    5. 15. オチ求める 織田信成にドン引き
    6. 16. 永野芽郁「まさか自分が」吐露か
    7. 17. 空気階段・もぐら「３０で死の危険」のいびき数値が「８０」　医者から「アロエと同じしか息してない」
    8. 18. 森香澄 お忍びで推し活する相手
    9. 19. 家政婦のミタ 忽那の近影に反響
    10. 20. 接触イベント解禁の「切実事情」
    1. 1. 感謝祭で買いたい夏ユニクロ3選
    2. 2. 開店時間前に侵入する客の対応
    3. 3. 半年間で37キロ減量 きっかけは?
    4. 4. ワークマンの「優秀ハット」
    5. 5. 有休の「使い方」に共感の声殺到
    6. 6. 口コミ1200件超 夏の1軍GU人気品
    7. 7. スタバの「新作フード」が可愛い
    8. 8. 6歳の息子が投げかけた言葉
    9. 9. 「雲林院」はなんて読む？「う」から始まる三重県の地名です！
    10. 10. 「同じ顔の女」が整形した理由
    1. 11. 兄嫁の存在知った瞬間に驚き
    2. 12. 人間関係を育てるためのステップ
    3. 13. しまむらの大人可愛いブラウス
    4. 14. ファミマ 気になる新作スイーツ
    5. 15. ユニクロ愛用者「一軍アイテム」
    6. 16. 【リピート客多数】熱川エリアの人気ホテル｢熱川プリンスホテル｣体験レポ
    7. 17. ふたご座の恋愛運&全体運を占い
    8. 18. 手料理めぐり離婚決意も
    9. 19. 物足りないときのGUスカーフ
    10. 20. 愛情料理にケチ 夫の「後悔」
    x