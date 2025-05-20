【MLB】ドジャース4-6エンゼルス（5月18日・日本時間5月19日）【映像】大谷、天才的な“魔球打ち”の瞬間5月18日（日本時間5月19日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対ロサンゼルス・エンゼルスの一戦で、エンゼルスの先発・菊池雄星が“大谷対策”として投げた変化球を、ドジャース大谷翔平が見事に打ち返した。0-4、ドジャース4点のビハインドを追う5回裏・ドジャースの攻撃、2死二塁の場面で迎えた1番