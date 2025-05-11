ÉÚ°Â·òÍÎ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò¡ÈÆóËç³Í¤ê¡É¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡££³¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿Ì¾Ìç¤Îº£²Æ¤ÎÊä¶¯¸õÊä¤È¤·¤Æ¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¸ø¼°Àï33¥´¡¼¥ë¡¦12¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄÂçÁ³¤À¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFOOTBALL FANCAST¡Ù¤Ï¡Ö¥Þ¥¨¥À¤Ï¤ï¤º¤«2500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó48²¯±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê·¡¤ê½Ð¤·Êª¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤